Ларионов оценил Олимпиаду без российских хоккеистов

Главный тренер петербургского СКА и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов оценил Олимпиаду без участия российских хоккеистов. Его слова прозвучали на пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со «Спартаком», запись которой доступна на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

Ларионов назвал Игры без российских хоккеистов неправильным праздником. «Я испытываю большое сожаление. Наши ребята играют успешно и на высочайшем уровне. Не представляю себе, как можно было не допустить их. Мы часть большой хоккейной семьи, которая должна была это решить», — заявил Ларионов.

Двукратный олимпийский чемпион отметил важность того факта, что в Олимпиаде-2026 примут участие игроки Национальной хоккейной лиги. Он напомнил, что последний раз такое было в Сочи в 2014 году. «К этому всегда приковано внимание всего мира. Для меня большая потеря — отсутствие сборной России на Олимпиаде», — резюмировал Ларионов.

22 января глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о продлении отстранения российских хоккеистов. По его словам, сборную России вернут на соревнования «когда конфликт будет завершен, а многие вещи решены».

21 января IIHF продлила отстранение российских и белорусских хоккеистов. Совет организации принял такое решение по соображениям безопасности.

Российские и белорусские хоккеисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальные команды пропускают все крупные соревнования, включая чемпионаты мира и Олимпиады.

