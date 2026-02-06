У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде

Встреча прошла на арене «Ро» в Милане. Основной олимпийский стадион «Санта-Джулия» все еще не до конца достроен. А в воскресенье, 1 февраля, «еще требовал доработки». В начале января тестовый матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе», проходивший на этой арене, был прерван по ходу первого периода из-за дыры во льду.