У шведской сборной по хоккею сломался туалет во время матча на Олимпиаде

В раздевалке женской сборной Швеции по хоккею во время матча группового этапа олимпийского турнира сломался туалет и затопил помещение. Об этом сообщила Expressen.
В первом матче Олимпийских игр 2026 года шведки обыграли сборную Германии со счетом 4:1.
После первого перерыва, при счете 1:1, шведские хоккеистки обнаружили поломку туалета, из-за которой произошло затопление. Журналист Адам Йоханссон сообщил, что несколько шведок попросили воспользоваться туалетом в раздевалке сборной Германии, на что получили отказ. Спортсменки ходили через всю арену к тренировочной раздевалке. Ко второму перерыву поломка была устранена.
Нападающая команды Лина Юнгблом отметила, что этот инцидент разозлил шведок, они решили проблему и выиграли матч.
Встреча прошла на арене «Ро» в Милане. Основной олимпийский стадион «Санта-Джулия» все еще не до конца достроен. А в воскресенье, 1 февраля, «еще требовал доработки». В начале января тестовый матч полуфинала Кубка Италии между «Кальтерном» и «Варезе», проходивший на этой арене, был прерван по ходу первого периода из-за дыры во льду.
Исполнительный директор Олимпиады Кристоф Дюби заявил, что «ничьи впечатления не будут испорчены, если после соревнований останется что-то покрасить или постелить ковровое покрытие».
Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире.