У шведских хоккеисток сломался туалет во время матча на Олимпиаде. Немки не пустили их в свою раздевалку

«Все ли помещения на стадионе готовы? Нет. Есть ли на арене все необходимое? Нет. Что бы ни пришлось исправлять после матчей, это не испортит никому впечатления. Все, что открыто для публики, будет на высшем уровне. Да, нам еще предстоит поработать. Безусловно, необходимо прибраться. Работы продолжаются, и они, как вы говорите, лихорадочные, но они направлены на то, чтобы сделать это место отличным», — заявил Дюби в разговоре с BBC.