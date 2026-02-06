Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Оттава
2
П1
X
П2

У шведских хоккеисток сломался туалет во время матча на Олимпиаде. Немки не пустили их в свою раздевалку

«Нас это даже немного разозлило».

Источник: Reuters

Необычный бытовой казус произошел на Олимпиаде-2026, соревнования на которой стартовали в отдельных дисциплинах до официального открытия. Во время матча женских хоккейных сборных Швеции и Германии в раздевалке скандинавов сломался туалет.

«Они в итоге остались с туалетом, но без победы»

По словам издания Expressen, инцидент случился после первого периода. Журналист TV4 Адам Йоханссон так описал случившееся:

«Туалет, который находился здесь, в раздевалке, сломался, его затопило. Поэтому несколько шведских игроков подошли к немецкой раздевалке и попросили воспользоваться уборной. Но немки категорически отказали», — заявил Йоханссон.

Шведкам пришлось пешком идти на другую сторону арены «Ро» — в свою тренировочную раздевалку. Впрочем, это не особо помешало — к третьему периоду туалет починили, а желто-синие одержали победу 4:1.

После матча шведские хоккеистки от души поиздевались над немками, которые не пришли на помощь в трудную минуту. Нападающая Лина Люнгблом в шутку назвала случившееся причиной победы.

«Они отказали нам, так как почувствовали вкус победы. Нас это даже немного разозлило. В этом ли причина победы? Да, именно в том, что они не пустили нас в свой туалет», — со смехом рассказала Люнгблом шведской прессе.

А вот капитан команды Анна Кьеллбин отнеслась к ситуации серьезнее:

«Карма? Да, именно так. Я уважаю их решение, но, думаю, мы бы поступили иначе. Они в итоге остались с туалетом, но без победы».

Источник: Reuters

Глубокая проблема

Хотя ситуация выглядит комично, за ней стоит довольно серьезная проблема — состояние инфраструктуры на Играх. Арена «Ро», где проходил матч, — это временное сооружение, но основная хоккейная площадка, «Санта-Джулия», вызывает еще больше вопросов и опасений.

Так, всего месяц назад, 10 января, тестовый матч полуфинала Кубка Италии между «Кантерном» и «Варезе» на «Санта-Джулии» был остановлен в первом периоде из-за образовавшейся дыры во льду. Пришлось экстренно заливать поврежденный участок.

Арена не готова и сейчас. Накануне исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, комментируя готовность арен, признал — доделывать «Санта-Джулию» будут во время Игр.

«Все ли помещения на стадионе готовы? Нет. Есть ли на арене все необходимое? Нет. Что бы ни пришлось исправлять после матчей, это не испортит никому впечатления. Все, что открыто для публики, будет на высшем уровне. Да, нам еще предстоит поработать. Безусловно, необходимо прибраться. Работы продолжаются, и они, как вы говорите, лихорадочные, но они направлены на то, чтобы сделать это место отличным», — заявил Дюби в разговоре с BBC.

Церемония открытия зимней Олимпиады состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро».

Автор: Егор Сергеев

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше