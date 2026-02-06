У шведских хоккеисток сломался туалет во время матча на Олимпиаде. Немки не пустили их в свою раздевалку

Необычный бытовой казус произошел на Олимпиаде-2026, соревнования на которой стартовали в отдельных дисциплинах до официального открытия. Во время матча женских хоккейных сборных Швеции и Германии в раздевалке скандинавов сломался туалет.
«Они в итоге остались с туалетом, но без победы»
По словам издания Expressen, инцидент случился после первого периода. Журналист TV4 Адам Йоханссон так описал случившееся:
«Туалет, который находился здесь, в раздевалке, сломался, его затопило. Поэтому несколько шведских игроков подошли к немецкой раздевалке и попросили воспользоваться уборной. Но немки категорически отказали», — заявил Йоханссон.
Шведкам пришлось пешком идти на другую сторону арены «Ро» — в свою тренировочную раздевалку. Впрочем, это не особо помешало — к третьему периоду туалет починили, а желто-синие одержали победу 4:1.
После матча шведские хоккеистки от души поиздевались над немками, которые не пришли на помощь в трудную минуту. Нападающая Лина Люнгблом в шутку назвала случившееся причиной победы.
«Они отказали нам, так как почувствовали вкус победы. Нас это даже немного разозлило. В этом ли причина победы? Да, именно в том, что они не пустили нас в свой туалет», — со смехом рассказала Люнгблом шведской прессе.
А вот капитан команды Анна Кьеллбин отнеслась к ситуации серьезнее:
«Карма? Да, именно так. Я уважаю их решение, но, думаю, мы бы поступили иначе. Они в итоге остались с туалетом, но без победы».
Глубокая проблема
Хотя ситуация выглядит комично, за ней стоит довольно серьезная проблема — состояние инфраструктуры на Играх. Арена «Ро», где проходил матч, — это временное сооружение, но основная хоккейная площадка, «Санта-Джулия», вызывает еще больше вопросов и опасений.
Так, всего месяц назад, 10 января, тестовый матч полуфинала Кубка Италии между «Кантерном» и «Варезе» на «Санта-Джулии» был остановлен в первом периоде из-за образовавшейся дыры во льду. Пришлось экстренно заливать поврежденный участок.
Арена не готова и сейчас. Накануне исполнительный директор МОК Кристоф Дюби, комментируя готовность арен, признал — доделывать «Санта-Джулию» будут во время Игр.
«Все ли помещения на стадионе готовы? Нет. Есть ли на арене все необходимое? Нет. Что бы ни пришлось исправлять после матчей, это не испортит никому впечатления. Все, что открыто для публики, будет на высшем уровне. Да, нам еще предстоит поработать. Безусловно, необходимо прибраться. Работы продолжаются, и они, как вы говорите, лихорадочные, но они направлены на то, чтобы сделать это место отличным», — заявил Дюби в разговоре с BBC.
Церемония открытия зимней Олимпиады состоится 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро».
Автор: Егор Сергеев