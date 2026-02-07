На Олимпиаде изолировали швейцарских хоккеисток из-за выявления норовируса

«В женской сборной Швейцарии по хоккею выявлен положительный случай заражения норовирусом. Результат теста спортсменки был получен только после победы над командой Чехии и незадолго до церемонии открытия, — говорится в сообщении. — Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С утра пятницы у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после консультаций с экспертами. Пока ни у одной другой швейцарской спортсменки не выявлено симптомов».