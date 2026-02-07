Норовирус шагает по ОИ: сборная Швейцарии теперь тоже на карантине. Женский хоккейный турнир сорвется?

«Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник, 2 февраля 2026 года, и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С сегодняшнего утра у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после матча в тесном сотрудничестве с медицинской командой на месте и после консультаций с экспертами», — отмечается в сообщении.