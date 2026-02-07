Норовирус шагает по ОИ: сборная Швейцарии теперь тоже на карантине. Женский хоккейный турнир сорвется?

Женская сборная Швейцарии по хоккею вслед за девушками из финской команды отправилась на карантин из-за норовируса. Если так продолжится и дальше, турнир на Олимпиаде-2026 окажется под угрозой срыва. Но пока что игры не отменяют, а только переносят.
Успели сыграть с Чехией
Положительный случай заражения был выявлен у одной из девушек после победной игры с Чехией, в которой швейцарки одолели соперниц со счетом 4:3 (Б). В качестве профилактической меры было принято решение изолировать всю сборную, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Швейцарии в день торжественного открытия Игр, 6 февраля.
«Заболевшая спортсменка находилась в отдельной комнате с момента прибытия в Олимпийскую деревню в понедельник, 2 февраля 2026 года, и была изолирована от команды с момента появления симптомов. С сегодняшнего утра у нее отсутствуют симптомы. В качестве меры предосторожности команда была изолирована после матча в тесном сотрудничестве с медицинской командой на месте и после консультаций с экспертами», — отмечается в сообщении.
Хотя ни у одной другой швейцарской спортсменки не было выявлено схожих симптомов, в целях предосторожности девушки из состава хоккейной сборной пропустили церемонию на «Сан-Сиро» и, скорее всего, не сыграют против Канады. Матч запланирован на субботу, 7 февраля. Высока вероятность, что он будет перенесен.
Вслед за Финляндией
Швейцария стала второй командой женского хоккейного турнира на Олимпиаде, столкнувшейся с норовирусом. Еще 4 февраля стало известно о появившихся симптомах заболевания у четырех хоккеисток сборной Финляндии. Их матч с Канадой организаторы переставили с 5 на 12 февраля.
Как ранее сообщали шведские СМИ, случаи желудочно-кишечных заболеваний также были отмечены в лагерях сборных Франции и США. Из-за этого шведская команда, находящаяся в той же Олимпийской деревне, уже приняла экстренные меры — договорилась с финнами о раздельном использовании лифтов, прачечных и общих зон, чтобы минимизировать риски заражения.
Судя по всему, теперь внимательнее нужно быть и девушкам из чешской команды, которые успели провести игру со сборной Швейцарии.
Автор: Егор Сергеев