Алексей Морозов: «Кто бы не хотел увидеть Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последние Игры были бы, мы бы все за это болели»

Да и возрастные игроки, кто бы не хотел увидеть Александра Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последняя Олимпиада была бы, мы бы все за это болели. А для развития молодых — до 18 лет и до 21 года — нужен международный опыт встреч со сверстниками, чтобы они росли и развивались", — сказал Морозов.