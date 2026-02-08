Ричмонд
Алексей Морозов: «Кто бы не хотел увидеть Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последние Игры были бы, мы бы все за это болели»

Президент Фонбет КХЛ Алексей Морозов высказался об Олимпиаде и санкциях против российского спорта.

Источник: Спортс"

Ранее The New York Times, исходя из заявлений спортивных чиновников, сообщила, что санкции в отношении российского спорта могут вскоре подойти к концу.

"Есть, конечно, позитив. Уже другие виды спорта прислушались к рекомендациям МОК, допускают наших спортсменов и с гимном, и с флагом. Мы надеемся. Мы понимаем, что нашим молодым игрокам важно участвовать.

Да и возрастные игроки, кто бы не хотел увидеть Александра Овечкина на этой Олимпиаде? Это, наверное, его последняя Олимпиада была бы, мы бы все за это болели. А для развития молодых — до 18 лет и до 21 года — нужен международный опыт встреч со сверстниками, чтобы они росли и развивались", — сказал Морозов.

