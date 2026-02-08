Остон Мэттьюс: «Это всегда большая честь — представлять страну, надевать форму сборной США, но когда это происходит на Олимпиаде, это значит гораздо больше. Это что-то особенное»

Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх впервые с 2014 года.
"Просто невероятно, что мы здесь, у нас есть такая возможность, это что-то особенное.
Это всегда большая честь — представлять свою страну и надевать форму сборной США, но, очевидно, это значит гораздо больше, когда это происходит на таких соревнованиях, как Олимпийские игры", — сказал Мэттьюс.
Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 11 по 22 февраля.
Мэттьюс — капитан сборной США на Олимпиаде, Макэвой и Мэттью Ткачак — альтернативные капитаны.