Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
10.02
Сибирь
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.42
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
10.02
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.52
П2
4.20
Хоккей. КХЛ
10.02
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.40
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
10.02
Нефтехимик
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
10.02
Динамо Мн
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.23
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
10.02
Шанхай Дрэгонс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.06
П2
1.55

Рантанен о Гранлунде: «В форме сборной Финляндии Микаэль всегда прибавляет в игре. Правильно, что он будет капитаном на Олимпиаде»

Форвард сборной Финляндии и «Далласа» Микко Рантанен высказался о назначении нападающего «Анахайма» Микаэля Гранлунда капитаном финской команды на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Сам Рантанен будет выходить на лед с нашивкой альтернативного капитана. В прошлом сезоне игроки вместе поиграли за «Старс».

33-летний Гранлунд сыграл за сборную страны на 14 турнирах, набирая не менее очка за игру в 10 из них. В его активе два победных чемпионата мира (2011, 2022) и бронзовая медаль Олимпиады-2014 в Сочи с участием игроков НХЛ.

"Безусловно, выбор правильный. У него есть опыт и лидерские качества. Кроме того, он всегда хорошо играл за сборную. У него две золотые медали ЧМ.

Кажется, что когда он надевает форму сборной, то всегда прибавляет в игре", — сказал Рантанен.