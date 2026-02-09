Ричмонд
Канадский журналист Лебрюн: «Чехия выигрывает от отстранения России в хоккее»

Известный канадский хоккейный журналист Пьер Лебрюн высказал мнение, что введение санкций в отношении российского хоккея оказало наибольшее положительное влияние на сборную Чехии.

Источник: РИА "Новости"

«Я не думаю, что какая-либо страна выиграла от отсутствия России больше, чем Чехия. Создается впечатление, что они заполняют пустоту, образовавшуюся после отстранения России», — приводит слова Лебрюна Hokej.cz.

Отвечая на вопрос о позиции ИИХФ в отношении недопуска российских сборных, Лебрюн признал сложность темы.

«С другой стороны, я понимаю, насколько разочарованы российские игроки в НХЛ. Хоккеисты воплощают свои мечты на Олимпийских играх, а они не могут здесь быть», — добавил Лебрюн.

Летом 2025-го Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла окончательное решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры-2026. Россия отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх пройдет с 11 по 22 февраля в Милане. В соревновании примут участие 12 команд.