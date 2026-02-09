Ричмонд
Губерниев назвал Гашека позором человечества

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал бывшего чешского хоккеиста Доминика Гашека позором человечества. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Источник: РИА "Новости"

«Если из-за [Никиты] Кучерова погибают люди, то Гашек — это позор человечества. Не может быть человек таким мудаком. Был одним из лучших в своем деле в истории хоккея. Но не может же такого быть, что у человека вместо головы был бы один большой каучуковый диск», — заявил Губерниев.

9 февраля Гашек ответил на жалобу нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпийских играх. Чех написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея (IIHF) Кучеров избежит угрызений совести из-за его игры за российскую национальную команду.

Ранее Кучеров выразил мнение, что без российской команды Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших. Сборная России пропускает Игры в Италии по решению IIHF. При этом в Олимпиаде впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги.