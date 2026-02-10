Зайдер о том, что Драйзайтль будет капитаном Германии: "Он входит в топ-5 хоккеистов мира. То, как он смотрит на игру, поможет многим ребятам. Он внимателен к мелочам, всегда находится в нужном месте&raqu

Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль будет капитаном сборной Германии на Олимпийских играх-2026.
Зайдер и форвард «Оттавы» Тим Штюцле назначены альтернативными капитанами.
"Он и должен быть капитаном. Сейчас он входит в топ-5 игроков мира, и если кто-то его не знает, то, я думаю, вы что-то делаете не так в хоккейном мире. Погуглите его, и вы найдете множество видеороликов с хайлайтами. Думаю, это говорит само за себя.
То, как он смотрит на игру, поможет многим ребятам. Он внимателен к мелочам, всегда находится в нужном месте, редко ошибается в зоне атаки, долго держит шайбу и действительно затрудняет защитникам ее отбор. Если он передаст это некоторым из наших молодых игроков, это будет иметь огромное значение.
Очевидно, нам нужен от него один или несколько голов, но я думаю, что он, вероятно, и так устанавливает для себя высокие цели. Наша задача — убедиться, что ему комфортно и он знает, что у него есть поддержка, потому что это не шоу одного человека. Нельзя выигрывать хоккейные матчи за счет только одного игрока", — сказал Зайдер.