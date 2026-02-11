Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь
1
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.95
П2
4.10
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.92
П2
1.32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.62
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
32.00
X
18.00
П2
1.06
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.88
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
СКА
П1
X
П2

Нюландер может пропустить 1-й матч Швеции на Олимпиаде-2026. Форвард не тренировался во вторник из-за болевых ощущений

Форвард сборной Швеции Вильям Нюландер может пропустить первый матч команды на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Сегодня «Тре Крунур» сыграют против хозяев турнира — итальянцев. В пятницу шведам предстоит встреча со сборной Финляндии.

29-летний нападающий пропустил тренировку во вторник из-за болевых ощущений.

"Это мера предосторожности. Он провел с нами две полноценные тренировки, но в понедельник почувствовал небольшую боль, поэтому мы дали ему день отдыха. Посмотрим, будет ли он готов сыграть завтра. Решение будет принято в день игры.

Я не обеспокоен. Он отлично выглядел на льду на предыдущих тренировках. Конечно, это небольшая проблема, но мы еще в начале пути. Впереди нас ждут более важные игры. Нужно сосредоточиться на главном", — сказал главный тренер шведов Сэм Халлам.

В текущем сезоне форвард «Торонто» пропустил в общей сложности 17 матчей из-за травм. У него 52 (18+34) очка в 40 играх за «Лифс».

Если в итоге он не сможет сыграть с итальянцами, в заявку попадет Маркус Юханссон («Миннесота») или Понтус Хольмберг («Тампа»).