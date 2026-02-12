Вашингтон
Канадский хоккеист предложил включить Овечкина в сборную Канады

Канадский хоккеист Том Уилсон предложил включить российского нападающего Александра Овечкина в состав сборной Канады. Его слова приводит Bardown.

Источник: Reuters

«Можно добавить в состав русского? Ови, с тонированным визором и желтыми шнурками. Почетный канадец», — заявил Уилсон.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 59 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 48 очков (22 шайбы + 26 передач). В данный момент «Вашингтон» идет на десятом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В активе столичного клуба 65 очков после 59 матчей, отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года. На прошлой зимней Олимпиаде в Пекине россияне дошли до финала, где проиграли сборной Финляндии со счетом 1:2.

