Отец Малкина об Олимпиаде-2026: «Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть. Игроки там супер»

"Не могу настроить (трансляции). Хотел бы что-то посмотреть, именно хоккей, там игроки супер.
Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть", — сказал Малкин-старший.
Напомним, Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.
