Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
СКА
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.34
П2
1.86
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.75
X
7.01
П2
1.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
32.00
X
18.00
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.87
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Лада
П1
X
П2

Отец Малкина об Олимпиаде-2026: «Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть. Игроки там супер»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, сообщил, что хочет посмотреть хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

"Не могу настроить (трансляции). Хотел бы что-то посмотреть, именно хоккей, там игроки супер.

Наших нет, ужас просто, что творится в мире, но хоккей хочется посмотреть", — сказал Малкин-старший.

Напомним, Россия отстранена от международных турниров с 2022 года.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше