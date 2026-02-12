Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
0
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
5.12
П2
4.10
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
7.75
X
6.92
П2
1.32
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.37
П2
3.73
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.80
П2
5.32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.62
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.65
Хоккей. Мужчины
23:10
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
32.00
X
18.00
П2
1.07
Хоккей. Мужчины
23:10
Германия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.88
П2
4.52
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
СКА
П1
X
П2

Форсберг сыграл только одну смену в матче с Италией — он был 13-м форвардом Швеции. Экман-Ларссон ни разу не вышел на лед

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг провел на льду только одну смену в матче Олимпиады-2026 против Италии (5:2).

Источник: Спортс"

Игровое время форварда, который был заявлен 13-м нападающим, составило 1 минуту и 7 секунд.

Оливер Экман-Ларссон, заявленный 7-м защитников, ни разу не появился на льду.

Форсберг в этом сезоне набрал 47 (24+23) очков в 57 матчах чемпионата НХЛ за «Нэшвилл». Экман-Ларссон записал на свой счет 34 (8+26) баллов в 57 играх за «Торонто».

Швеция обыграла Италию на Олимпиаде — 5:2, Далин набрал 0+3, Густавссон отразил 20 из 22 бросков.

Швеция
5:2
2:1, 1:1, 2:0
Италия
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Сэм Халлам
Юкка Ялонен
Вратари
Филип Густавссон
Дамиан Клара
(00:00-46:08)
Давиде Фадани
(46:08-56:51)
Давиде Фадани
(c 57:11)
1-й период
04:14
Лука Фриго
07:06
Дастин Газли
09:06
Габриэль Ландескуг
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
17:53
Густав Форслинг
(Расмус Далин, Йеспер Братт)
2-й период
20:37
Мэтт Брэдли
(Дастин Газли, Томас Ларкин)
36:46
Вильям Нюландер
(Расмус Далин, Адриан Кемпе)
3-й период
42:40
Понтус Хольмберг
55:42
Мика Зибанежад
(Расмус Далин, Рикард Ракелль)
57:11
Виктор Хедман
(Густав Форслинг)
Статистика
Швеция
Италия
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит