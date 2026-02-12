Форсберг сыграл только одну смену в матче с Италией — он был 13-м форвардом Швеции. Экман-Ларссон ни разу не вышел на лед

Игровое время форварда, который был заявлен 13-м нападающим, составило 1 минуту и 7 секунд.
Оливер Экман-Ларссон, заявленный 7-м защитников, ни разу не появился на льду.
Форсберг в этом сезоне набрал 47 (24+23) очков в 57 матчах чемпионата НХЛ за «Нэшвилл». Экман-Ларссон записал на свой счет 34 (8+26) баллов в 57 играх за «Торонто».
Швеция обыграла Италию на Олимпиаде — 5:2, Далин набрал 0+3, Густавссон отразил 20 из 22 бросков.
Хоккей, Мужчины, Группа B
11.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Сэм Халлам
Юкка Ялонен
Вратари
Филип Густавссон
Дамиан Клара
(00:00-46:08)
Давиде Фадани
(46:08-56:51)
Давиде Фадани
(c 57:11)
1-й период
04:14
Лука Фриго
07:06
Дастин Газли
09:06
Габриэль Ландескуг
(Мика Зибанежад, Эрик Карлссон)
17:53
Густав Форслинг
(Расмус Далин, Йеспер Братт)
2-й период
20:37
Мэтт Брэдли
(Дастин Газли, Томас Ларкин)
36:46
Вильям Нюландер
(Расмус Далин, Адриан Кемпе)
3-й период
42:40
Понтус Хольмберг
55:42
Мика Зибанежад
(Расмус Далин, Рикард Ракелль)
57:11
Виктор Хедман
(Густав Форслинг)
Статистика
Швеция
Италия
Штрафное время
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Главный судья
Ян Хрибик
(Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит