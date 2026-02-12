Участник «Чуда на льду» О’Каллахан: «Невероятно разочарован, что Россия не участвует на ОИ — не только в хоккее, но и в других видах спорта. Недальновидное решение МОК»

О’Каллахан выступал за американскую сборную на Олимпиаде-1980 и стал участником «Чуда на льду», когда американцы обыграли сборную СССР (4:3) в финале турнира.
"Я невероятно разочарован тем, что Россия не участвует на Олимпийских играх. Это касается не только хоккея, но и других видов спорта. Я очень разочарован.
Считаю, что решение МОК не допустить Россию к участию на Олимпиаде — это очень недальновидное решение. Меня это действительно очень расстраивает", — заявил Джек О’Каллахан, слова которого приводит AP.
