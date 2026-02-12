«Самая российская» сборная Олимпиады сотворила сенсацию, Швеция с трудом избежала позора. На Играх стартовал хоккей

Первый игровой день на хоккейной Олимпиаде подарил сразу несколько сюрпризов. Sport24 рассказывает, что интересного произошло на турнире в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Сенсационные словаки
Олимпийские игры в мужском хоккее было доверено открыть командам Словакии и Финляндии. И с точки зрения интриги и сенсационного результата команды не подвели. Разумеется, фаворитами в этой паре считались набитые под завязку звездами НХЛ финны. Но победу неожиданно одержали словаки — 4:1. Суоми перебросали соперника почти в 2 раза, однако они не вели в счете ни минуты.
Первым забил Юрай Слафковски, который впоследствии оформил дубль и стал главным героем встречи. Интересно, что благодаря двум этим голам форвард «Монреаля» обошел Александра Овечкина по заброшенным шайбам на Олимпийских играх. Теперь у Юрая 9 точных бросков за две Олимпиады — 2018 (7 голов) и 2026 (2). В то время как величайший снайпер современности настрелял 8 голов за 3 Олимпийских турнира — 2006 (5), 2010 (2) и 2014 (1).
Бывший форвард «Йокерита» Эли Толванен вернул равенство на табло. Но в третьем периоде словаки не оставили никаких шансов статусному сопернику — они выиграли решающий отрезок со счетом 3:0. Интересно, что именно в составе Словакии находится рекордное количество игроков КХЛ — Мартин Гернат, Адам Лишка и Адам Ружичка. И каждый из них отметился результативными баллами — первые двое выступили ассистентами в победной шайбе, а третий отличился в пустые ворота. Можно сказать, что именно словаки — «самая российская» сборная этого турнира.
Также удивил голкипер победителей. Самуэль Главай — один из худших вратарей АХЛ по всем статистическим метрикам. Но в битве с финнами он выдал матч жизни и отразил 39 из 40 бросков. Причем большая часть из этих выстрелов носила серьезную опасность. То есть нельзя сказать, что этому парню помогла идеальная игра защитников или непревзойденная система команды. Напротив, Финляндия могла и должна была забивать больше. Но Главай был категорически против. Так случилась первая сенсация Олимпиады-2026.
Упертые итальянцы
Учитывая результат первого матча группы В, встреча двух оставшихся команд квартета воспринималась уже совершенно иначе. На первый взгляд фаворит в паре Швеция — Италия был абсолютно очевиден. Но после подвига Словакии хотелось увидеть что-то подобное и в исполнении итальянцев. Хотя предпосылок к этому, говоря откровенно, было совсем немного.
Тем не менее Италии все-таки удалось удивить хоккейный мир. Встреча закончилась со счетом 5:2 в пользу «Тре Крунур», но такой разрыв не должен никого вводить в заблуждение — напряжение не спадало до самого конца. За 5 минут до финальной сирены шведы вели в одну шайбу и игра могла развернуться в любую сторону. В конце концов решающую роль сыграло наличие в составе парней в желтой форме суперзвезд НХЛ. Зибанежад и Хедман зарешали в ключевой момент и подарили своей команде относительно спокойную концовку.
Итальянцы были так близки к еще одной сенсации. Они открыли счет усилиями Луки Фриджо. К старту второго периода шведы вели по броскам в створ 29−4, но на табло горели цифры 2:2. Голкипер сборной Италии Дамьян Клара, как и его словацкий коллега, творил настоящие чудеса и изо всех сил держал команду в игре. Но после прорыва Элиаса Петтерссона он получил травму и покинул лед только с посторонней помощью.
Вероятно, именно из-за этого у итальянцев все совершенно разладилось. А шведы получили прекрасный шанс избежать позора на старте Олимпиады. И воспользовались им на сто процентов. Теперь на вершине Группы В находятся Словакия и Швеция. А финнам и итальянцам нужно обязательно побеждать в следующих матчах. В противном случае шансы на выход в плей-офф могут улетучиться.
Автор: Максим Самарцев