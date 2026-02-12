«Самая российская» сборная Олимпиады сотворила сенсацию, Швеция с трудом избежала позора. На Играх стартовал хоккей

Также удивил голкипер победителей. Самуэль Главай — один из худших вратарей АХЛ по всем статистическим метрикам. Но в битве с финнами он выдал матч жизни и отразил 39 из 40 бросков. Причем большая часть из этих выстрелов носила серьезную опасность. То есть нельзя сказать, что этому парню помогла идеальная игра защитников или непревзойденная система команды. Напротив, Финляндия могла и должна была забивать больше. Но Главай был категорически против. Так случилась первая сенсация Олимпиады-2026.