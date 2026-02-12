Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук «врага» Овечкина пострадали чехи

Во второй встрече первого игрового дня олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции изрядно потрудилась в игре с хозяевами и одними из аутсайдеров первенства командой Италии. Несмотря на то, что шведы доминировали над итальянцами и превосходили их почти по всем ключевым игровым параметрам, над ними более половины матча висел риск опозориться — итальянцам, которые в дебюте встречи открыли счет, за 20 с небольшим минут хватило всего четыре броска, чтобы организовать два гола в ворота «Тре Крунур». Шведы на те же два гола потратили почти 30 бросков в створ. У итальянцев на высоте выступил голкипер Дамиан Клара, но из-за травмы он был вынужден досрочно завершить игру в начале третьего периода. Заменивший его Давиде Фадани тоже был неплох, но привести Италию к чуду не смог — 2:5.