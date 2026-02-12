Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук «врага» Овечкина пострадали чехи

Громкий старт
На зимних Олимпийских играх в Италии стартовал мужской хоккейный турнир. Первые матчи состоялись накануне, и обе игры подарили в некоторой степени сенсацию.
Официально открывшие олимпийское хоккейное первенство словаки и финны провели убойную встречу, в которой смачный и болезненный удар получила финская сборная, практически полностью состоящая из игроков Национальной хоккейной лиги: команда Финляндии с такими звездами в составе, как Микко Рантанен, Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд и Роопе Хинц, не смогла ничего противопоставить словацкой дружине с тремя представителями Континентальной хоккейной лиги. За словаков голом отметился форвард московского «Спартака» Адам Ружичка, еще по передаче сделали защитник ярославского «Локомотива» Мартин Гернат и капитан череповецкой «Северстали» Адам Лишка.
Во второй встрече первого игрового дня олимпийского хоккейного турнира сборная Швеции изрядно потрудилась в игре с хозяевами и одними из аутсайдеров первенства командой Италии. Несмотря на то, что шведы доминировали над итальянцами и превосходили их почти по всем ключевым игровым параметрам, над ними более половины матча висел риск опозориться — итальянцам, которые в дебюте встречи открыли счет, за 20 с небольшим минут хватило всего четыре броска, чтобы организовать два гола в ворота «Тре Крунур». Шведы на те же два гола потратили почти 30 бросков в створ. У итальянцев на высоте выступил голкипер Дамиан Клара, но из-за травмы он был вынужден досрочно завершить игру в начале третьего периода. Заменивший его Давиде Фадани тоже был неплох, но привести Италию к чуду не смог — 2:5.
Фавориты в деле
Второй игровой день главного хоккейного турнира года ознаменовался несколькими событиями. Во-первых, в игру вступила команда, которой не должно было быть на Олимпиаде-2026. Сборная Франции получила путевку на Игры только в связи с баном России: Международная федерация хоккея (IIHF) во главе с французом Люком Тардифом в должности президента организации, прикрывшись «соображениями безопасности», по политическим причинам не допустила россиян ни до мужского, ни до женского турниров в Италии. Французы же в соответствии с ныне неактуальным рейтингом IIHF впервые с 2002 года попали на Олимпиаду (а женская сборная Франции и вовсе впервые в истории получила право на участие в Играх).
В сегодняшнем матче против швейцарцев французская команда, за которую выступает форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста, без шансов проиграла сборной Швейцарии. Спустя всего три минуты после стартового вбрасывания Дамьен Риа и Янис Мозер из клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» сделали счет 2:0, а уже в концовке встречи форвард «Нью-Джерси Девилз» Тимо Майер в течение шести минут оформил дубль и установил окончательный счет. Леонардо Дженони стал первым вратарем на турнире, кто оформил шатаут. Французы если в чем-то и смогли навязать швейцарцам борьбу, то только в вопросе «Кто соберет больше удалений?».
Следующими после них на лед многострадальной арены «Санта-Джулия» вышли одни из главных фаворитов на золото Игр-2026 — сборная Канады. «Кленовые» прибыли в Италию с убойным составом. Причем это касается не только игроков, где каждая тройка нападения выглядит очень грозно, но и тренерского штаба во главе с Джоном Купером. Первыми соперниками канадцев на Олимпиаде-2026 стали чехи, за которых выступают, например, бывший форвард челябинского «Трактора» Лукаш Седлак и обладатель Кубка Гагарина — 2015 в стане петербургского СКА Роман Червенка.
Проходным соперником для канадцев чешская сборная не считалась ни в коем разе. Это было доказано и их сопротивлением. которое они смогли оказать грозному оппоненту. Если первые минуты матча команда Канады смогла взять под свой контроль и даже безуспешно опробовала мощнейшую по именам спецбригаду большинства с Сидни Кросби, который устремился за своим третьим олимпийским золотом в карьере, а также Коннором Макдэвидом, Нэтаном Маккинноном, Кейлом Макаром и Сэмом Райнхартом, то вскоре чешская дружина, которую уверенно выручал голкипер Лукаш Достал, смогли выровнять ход встречи.
До перерыва чехи даже играли с некоторым преимуществом и опасно угрожали воротам канадцев, чьи голкиперы не отличаются надежностью. Но успеха в атаке добились именно «кленовые»: после наброса на ворота на подставлении классно сыграл 19-летний Маклин Селебрини, выбранный на драфте НХЛ-2024 под первым общим номером и являющийся одним из лидеров бомбардирской гонки текущего сезона НХЛ. Лучше дебюта для молодого форварда на Олимпиаде и не придумать. Первым результативным баллов в карьере на Играх отметился Макдэвид, который также отметил олимпийский дебют и отличился голевой передачей.
С началом второго периода чехи снова играли с преимуществом и регулярно нагружали ворота Джордана Биннингтона (того самого Биннингтона, который попытался «украсть» шайбу, которой Александр Овечкин в матче с «Сент-Луис Блюз» оформил свой 900-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ), однако реализовать это преимущество не смогли. Зато канадцам их вторая шайба в матче далась довольно легко: Митч Марнер после передачи Кросби классно вырвался к воротам и доставил шайбу на пустой угол ворот, где подкараулил момент Марк Стоун.
С этим голом сборная Канады стала играть увереннее и перехватила инициативу. Ее подопечные Купера довели до третьего взятия ворот, когда Бо Хорват с близкого расстояния технично бросил с неудобной руки, а уже в первой половине третьей 20-минутки закрепили реализованным большинством: Кросби нашел у ворот Макдэвид, а тот выполнил «подкидку» вдоль ворот на дальнюю штангу, откуда Маккиннон легко сыграл на завершении. На реализацию этого большинства у первой канадской спецбригады ушло чуть более десяти секунд. Все было разыграно так легко, будто на тренировке.
Далее «кленовые» действовали уже в эконом-режиме и на кураже организовали пятый гол, когда Ник Сузуки в издевательском стиле переиграл Достала с близкого расстояния. 5:0 — сборная Канады стартовала на Олимпийских играх с крупной победы, которая ознаменовалась также двумя результативными передачами давнего и главного соперника Александра Овечкина, а ныне товарища россиянина Сидни Кросби и ассистентским хет-триком Коннора Макдэвида, ворвавшегося в гонку лучших бомбардиров турнира.
Андрей Сенченко
Радим Рулик
Джон Купер
