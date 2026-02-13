Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.92
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.52
П2
1.69
Хоккей. Мужчины
14:10
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.75
П2
1.13
Хоккей. Мужчины
14:10
Финляндия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.88
Хоккей. Мужчины
завершен
Латвия
1
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Дания
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
4
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
0
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
СКА
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
3
:
Лада
2
П1
X
П2

Макдэвид после 5:0 с Чехией: «Горжусь тем, что представляю свою страну. Быть здесь, быть частью этой команды — это нечто особенное»

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о победе над Чехией (5:0) в матче хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

Источник: Спортс"

Макдэвид отметился 3 передачами в этой игре.

«Мы ждали этого очень долго. Быть здесь, быть частью этой команды — это нечто особенное. Я просто горжусь тем, что представляю свою страну», — сказал Макдэвид.

В конце первой смены форвард провел мощный силовой прием против чешского защитника Яна Рутты.

«Знаете, когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад. Было здорово выйти на лед, играть и надеть этот свитер. Довольно безумная атмосфера. Очень, очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу», — добавил Макдэвид.

Чехия
0:5
0:0, 0:0, 0:0
Канада
Хоккей, Мужчины, Группа A
12.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Радим Рулик
Джон Купер
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит