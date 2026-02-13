Макдэвид после 5:0 с Чехией: «Горжусь тем, что представляю свою страну. Быть здесь, быть частью этой команды — это нечто особенное»

«Знаете, когда парни надевают форму своей страны, это заряжает энергией. Я просто стараюсь внести свой вклад любым способом. Мы хотим быть командой, которая активно прессингует, и это мой шанс внести в это свой вклад. Было здорово выйти на лед, играть и надеть этот свитер. Довольно безумная атмосфера. Очень, очень круто быть частью этого. Рад, что мы одержали первую победу», — добавил Макдэвид.