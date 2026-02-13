Салливан: «Для сборной США это была важная победа на старте турнира»

«Какая прекрасная атмосфера была здесь сегодня вечером. Для сборной США это была важная победа на старте турнира над сложной командой Латвии. У нас была хорошая энергия на скамейке запасных, и я думаю, что парни в целом хорошо справились с игрой», — приводит официальный сайт хоккея США слова Салливана.
Это был первый матч для команд на турнире. США набрали 3 очка и вышли в лидеры группы С. Латвия идет на четвертой строчке — 0 очков.
Хоккей, Мужчины, Группа C
12.02.2026, 23:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Харийс Витолиньш
Майк Салливан
