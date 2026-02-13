Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира

Встреча второго тура группы B прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделл (16), Йоэль Армиа (33) и Микко Рантанен (60). У шведов отличился Расмус Далин (25).