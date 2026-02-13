Ричмонд
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира

Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов со счетом 4:1 в матче этапа ОИ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.

Встреча второго тура группы B прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделл (16), Йоэль Армиа (33) и Микко Рантанен (60). У шведов отличился Расмус Далин (25).

Победители Олимпийских игр 2022 года в Пекине финны (3 очка) одержали первую победу на турнире и поднялись на второе место в своем квартете, опередив шведов (3) за счет личных встреч.

В заключительном матче на групповой стадии сборная Финляндии сыграет с командой Италии, а шведы встретятся со словаками. Обе игры пройдут 14 февраля.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Финляндия
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Швеция
Хоккей, Мужчины, Группа B
13.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Сэм Халлам
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит