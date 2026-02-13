Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Встреча второго тура группы B прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделл (16), Йоэль Армиа (33) и Микко Рантанен (60). У шведов отличился Расмус Далин (25).
Победители Олимпийских игр 2022 года в Пекине финны (3 очка) одержали первую победу на турнире и поднялись на второе место в своем квартете, опередив шведов (3) за счет личных встреч.
В заключительном матче на групповой стадии сборная Финляндии сыграет с командой Италии, а шведы встретятся со словаками. Обе игры пройдут 14 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
