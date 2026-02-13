Ричмонд
Чешские хоккеисты обыграли французов на Олимпиаде, Да Коста сделал передачу

Встреча завершилась со счетом 6:3.

Источник: Reuters

МИЛАН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 6:3 обыграла команду Франции в матче второго тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпни (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странски (40), Филип Хлапик (42) и Роман Червенка (42). У проигравших отличились Луи Будон (22, 25) и Уго Галле (26).

В эпизоде с первым голом французов результативной передачей отметился нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Он набрал первое очко на турнире.

Сборная Чехии набрала три очка после двух матчей и занимает третье место в турнирной таблице группы A. Французы не набрали очков и располагаются на последней, четвертой строчке. Позднее свой матч проведут канадцы и швейцарцы.

В заключительном туре сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, французы сыграют с канадцами. Оба матча пройдут 15 февраля.

На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

Франция
3:6
0:0, 0:0, 0:0
Чехия
Хоккей, Мужчины, Группа A
13.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Йорик Трей
Радим Рулик
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит