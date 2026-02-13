Чешские хоккеисты обыграли французов на Олимпиаде, Да Коста сделал передачу

МИЛАН, 13 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 6:3 обыграла команду Франции в матче второго тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мартин Нечас (6-я минута), Михал Кемпни (14), Давид Пастрняк (34), Матей Странски (40), Филип Хлапик (42) и Роман Червенка (42). У проигравших отличились Луи Будон (22, 25) и Уго Галле (26).
В эпизоде с первым голом французов результативной передачей отметился нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Он набрал первое очко на турнире.
Сборная Чехии набрала три очка после двух матчей и занимает третье место в турнирной таблице группы A. Французы не набрали очков и располагаются на последней, четвертой строчке. Позднее свой матч проведут канадцы и швейцарцы.
В заключительном туре сборная Чехии встретится с командой Швейцарии, французы сыграют с канадцами. Оба матча пройдут 15 февраля.
На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.
Йорик Трей
Радим Рулик
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит