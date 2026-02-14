Маккиннон: «Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем»

«Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем. У нас безумная глубина состава, отличные вратари, отличная защита — так что все идет хорошо. У них хорошая команда, — так что легкой игры не бывает. Они готовы биться. Это почти домашняя страна для них. Первый период получился конкурентным», — цитирует 30-летнего канадца сайт НХЛ.