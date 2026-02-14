Ричмонд
Маккиннон: «Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем»

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем. У нас безумная глубина состава, отличные вратари, отличная защита — так что все идет хорошо. У них хорошая команда, — так что легкой игры не бывает. Они готовы биться. Это почти домашняя страна для них. Первый период получился конкурентным», — цитирует 30-летнего канадца сайт НХЛ.

Как остановить такую Канаду? Что не так с Швецией? Итоги третьего дня хоккейного турнира на Олимпиаде.

В следующем матче сборная Канады 15 февраля сыграет с командой Франции.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 7-го дня.