Маккиннон: «Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем»

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал победу над Швейцарией (5:1) в матче хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
«Команды действуют против нас очень агрессивно, но по ходу матча мы их перемалываем. У нас безумная глубина состава, отличные вратари, отличная защита — так что все идет хорошо. У них хорошая команда, — так что легкой игры не бывает. Они готовы биться. Это почти домашняя страна для них. Первый период получился конкурентным», — цитирует 30-летнего канадца сайт НХЛ.
В следующем матче сборная Канады 15 февраля сыграет с командой Франции.
