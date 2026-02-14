Сборная Латвии по хоккею впервые с 2014 года одержала победу на Играх

Встреча группы C в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу сборной Латвии. В составе победителей дублем отметился Данс Лочмелис (16-я и 29-я минуты), шайбы также забросили Эдуард Тралмакс (49) и Ренарс Крастенбергс (52). У немцев отличились Лукас Райхель (3), Лукас Кельбль (17) и Тим Штюцле (58).