Сборная Латвии по хоккею впервые с 2014 года одержала победу на Играх

Сборная Латвии по хоккею обыграла немцев.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Сборная Латвии одержала победу над командой Германии в матче второго тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Встреча группы C в Милане завершилась со счетом 4:3 (1:2, 1:0, 2:1) в пользу сборной Латвии. В составе победителей дублем отметился Данс Лочмелис (16-я и 29-я минуты), шайбы также забросили Эдуард Тралмакс (49) и Ренарс Крастенбергс (52). У немцев отличились Лукас Райхель (3), Лукас Кельбль (17) и Тим Штюцле (58).

Латвийская команда впервые с 2014 года одержала победу на Олимпийских играх. На турнире в Сочи сборная обыграла швейцарцев со счетом 3:1.

Сборная Латвии, набрав 3 очка, поднялась на второе место в турнирной таблице группы C, сместив команду Германии (3) на третью строчку.

В своем заключительном матче группового этапа немцы 15 февраля сыграют со сборной США, команда Латвии в этот же день встретится с датчанами.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.

Германия
3:4
0:0, 0:0, 0:0
Латвия
Хоккей, Мужчины, Группа C
14.02.2026, 14:10 (МСК UTC+3)
Fiera Milano Rho
Главные тренеры
Харольд Крайс
Харийс Витолиньш
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит