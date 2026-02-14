Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Дания
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Финляндия
11
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
1
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
5
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Словакия
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Германия
3
:
Латвия
4
П1
X
П2

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Италии в матче заключительного, третьего тура группового турнира на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Встреча группы В завершилась со счетом 11:0.

Источник: Getty Images

Шайбы забросили Себастьян Ахо (7-я и 44-я минуты), Микаэль Гранлунд (10-я, 38-я), Каапо Какко (11-я, 28-я), Йоэль Кивиранта (25-я, 58-я), Миро Хейсканен (42-я), Арттури Лехконен (42-я) и Йоэль Армиа (54-я).

Это самая результативная игра на нынешнем олимпийском турнире.

Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в ¼ финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.

Сборная Финляндии (шесть очков), действующий олимпийский чемпион, заняла второе место в группе. Лучшей стала Словакия (шесть), на третьей строчке Швеция (шесть), на четвертой — Италия (ноль).

Финляндия
11:0
0:0, 0:0, 0:0
Италия
Хоккей, Мужчины, Группа B
14.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Антти Пеннанен
Юкка Ялонен
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит