Сборная Финляндии по хоккею обыграла Италию на Олимпиаде со счетом 11:0

Шайбы забросили Себастьян Ахо (7-я и 44-я минуты), Микаэль Гранлунд (10-я, 38-я), Каапо Какко (11-я, 28-я), Йоэль Кивиранта (25-я, 58-я), Миро Хейсканен (42-я), Арттури Лехконен (42-я) и Йоэль Армиа (54-я).
Это самая результативная игра на нынешнем олимпийском турнире.
Победители трех групп и лучшая сборная из занявших второе место напрямую выйдут в ¼ финала, остальные команды сыграют в раунде плей-офф.
Сборная Финляндии (шесть очков), действующий олимпийский чемпион, заняла второе место в группе. Лучшей стала Словакия (шесть), на третьей строчке Швеция (шесть), на четвертой — Италия (ноль).
Антти Пеннанен
Юкка Ялонен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит