Болельщики достали флаг Гренландии, Дания забила с центра площадки! Но победа все равно досталась Америке

Встреча сборных Дании и США вызывала серьезные опасения из-за политических процессов, которые происходят в последнее время вокруг Гренландии. Они могли спровоцировать очень неприятные сюрпризы как на трибунах, так и на льду, но все прошло достаточно спокойно. В самом начале встречи датские болельщики вывесили на трибунах флаг Гренландии, но он не вызвал никакого ажиотажа — видимо, красно-белое полотнище плохо знакомо публике (тем более американской), и на него просто не обратили внимания.
«Это грандиозная возможность для датской команды. Мы раньше никогда не участвовали в турнирах, где играют лучшие из лучших игроков. Давайте отбросим всю политику и посмотрим отличный хоккей», — отметил бывший капитан датской сборной, а ныне телевизионный эксперт Франс Нильсен.
Тренерский штаб сборной Дании дал день отдыха своему основному вратарю Фредерику Андерсену, которому менее чем через сутки предстоит важнейшая игра с Латвией. В ворота был откомандирован Мадс Сегор, отыгравший не очень уверенно.
Датчане открыли счет усилиями Ника Олесена, но Штаты не дали сопернику даже как следует порадоваться лидерству. Почти сразу же Мэтт Болди, обыграв трех соперников в чужой зоне, восстановил равновесие, а несколько затяжных атак американцев показали, что подопечные Майка Салливана не включили максимальные скорости с самого начала.
Тем не менее, вскоре Дания забила снова — отличился Николас Йенсен, гол которого оказался удивительным. Защитник датской команды зарядил с центра площадки, стремясь выбросить шайбу и дать возможность партнерам смениться, но попал так удачно, что шайба пролетела между щитков голкипера Джереми Суэймена.
Северяне ушли на первый перерыв лидерами, но затем сборная США максимально включилась в игру и достаточно быстро решила исход матча в свою пользу. Брэди Ткачак, Джек Айкел и Ноа Хэнифин забросили три шайбы подряд, дав Штатам комфортное преимущество, и даже гол датчан за три секунды до окончания второго периода ничего не изменил. Итоговый счет 6:3 вполне мог оказаться крупнее, но в концовке американцы снова перешли на экономный режим и не форсировали события.
«Мы неплохо держались в игре. Понятно, что соперник очень силен, нам было важно не давать создавать им большое количество моментов. К сожалению, мы позволили американцам забивать легкие голы», — констатировал форвард датчан Николай Элерс, который в день матча отпраздновал свое 30-летие.
Сборная США одержала вторую победу подряд и почти обеспечила себе первое место в группе С — американцев может обогнать Германия, но только в случае победы в основное время в очном матче, что выглядит маловероятно. А вот итоговое место сборной Дании теперь во многом зависит от исхода матча против Латвии в последний день группового этапа.
Скандинавам нужно выигрывать с разницей в два гола, чтобы избежать последнего места в группе. Если Дании удастся победить с разницей в три шайбы, у нее появится шанс занять второе место в группе. Для этого также необходима победа США над Германией в основное время.
Майк Салливан
Микаэль Кринц-Гат
