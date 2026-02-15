Болельщики достали флаг Гренландии, Дания забила с центра площадки! Но победа все равно досталась Америке

Встреча сборных Дании и США вызывала серьезные опасения из-за политических процессов, которые происходят в последнее время вокруг Гренландии. Они могли спровоцировать очень неприятные сюрпризы как на трибунах, так и на льду, но все прошло достаточно спокойно. В самом начале встречи датские болельщики вывесили на трибунах флаг Гренландии, но он не вызвал никакого ажиотажа — видимо, красно-белое полотнище плохо знакомо публике (тем более американской), и на него просто не обратили внимания.