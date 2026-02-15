Ричмонд
Хишир: швейцарских хоккеистов потрясла травма Фиалы в матче с канадцами

Хоккеист сборной Швейцарии попал под силовой прием и покинул лед на носилках.

Источник: Reuters

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Многие хоккеисты сборной Швейцарии были потрясены травмой Кевина Фиалы в матче Олимпиады против команды Канады. Об этом ТАСС рассказал форвард швейцарцев Нико Хишир.

Фиала получил повреждение в пятницу в конце встречи группового этапа против канадцев (1:5), когда попал под силовой прием форварда соперника Тома Уилсона. Швейцарский игрок покинул лед на носилках. Позднее национальная федерация заявила, что у Фиалы выявили травму нижней части тела, из-за нее он не сыграет до конца турнира.

«То поражение было тяжелым, но для нас большим потрясением в плане эмоций стало то, что случилось с Кевином. Особо это потрясло пару ребят — никогда не хорошо видеть своего партнера, который получил такую травму, особенно за две минуты до конца игры», — сказал Хишир.

В воскресенье швейцарцы обыграли в овертайме чехов со счетом 4:3. «Мы сыграли сегодня все вместе, друг за друга, выглядели солидно. Две команды сражались друг с другом, показали высокий уровень мастерства. Для зрителей это был тоже отличный матч. Для нас игра прибавила уверенности, учитывая, что мы действовали в своем стиле, показывая быструю игру», — подвел Хишир итог игре.