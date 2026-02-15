Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде.

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Франции в своем заключительном матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Италии.
Встреча группы А завершилась со счетом 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38, 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41) и Брэндон Хэйгел (51). У французов голами отметились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).
В концовке третьего периода за драку до конца матча были удалены Уилсон и француз Пьер Кринон.
Макдэвид стал рекордсменом среди канадцев по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире (9), а Кросби (15) — по числу очков на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.
Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы, ранее обеспечившие себе первое место в группе А, завершили групповой этап с 9 очками и разницей шайб 20:3. Потерпевшие третье поражение французы (0 очков) стали четвертыми, пропустив вперед швейцарцев (5) и чехов (4).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
