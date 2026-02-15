Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде.

Встреча группы А завершилась со счетом 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38, 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41) и Брэндон Хэйгел (51). У французов голами отметились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).