Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Дания
3
:
Латвия
2
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.30
П2
7.71
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде

Сборная Канады по хоккею победила французов со счетом 10:2 на Олимпиаде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Франции в своем заключительном матче группового этапа турнира Олимпийских игр в Италии.

Встреча группы А завершилась со счетом 10:2 (3:1, 3:0, 4:1) в пользу канадцев, в составе которых отличились Том Уилсон (9-я минута), Девон Тэйвз (10), Марк Стоун (20), Кейл Макар (33), Маклин Селебрини (38, 52), Сидни Кросби (38), Коннор Макдэвид (41) и Брэндон Хэйгел (51). У французов голами отметились Флоран Дуэ (9) и Саша Трей (42).

В концовке третьего периода за драку до конца матча были удалены Уилсон и француз Пьер Кринон.

Макдэвид стал рекордсменом среди канадцев по количеству набранных очков на одном олимпийском турнире (9), а Кросби (15) — по числу очков на Олимпиадах с участием игроков НХЛ.

Девятикратные олимпийские чемпионы канадцы, ранее обеспечившие себе первое место в группе А, завершили групповой этап с 9 очками и разницей шайб 20:3. Потерпевшие третье поражение французы (0 очков) стали четвертыми, пропустив вперед швейцарцев (5) и чехов (4).

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.

Канада
10:2
0:0, 0:0, 0:0
Франция
Хоккей, Мужчины, Группа A
15.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Йорик Трей
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит