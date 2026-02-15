Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Дания
3
:
Латвия
2
Все коэффициенты
П1
1.46
X
3.90
П2
11.50
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Германия
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
10
:
Франция
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Шанхай Дрэгонс
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
4
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
8
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Швейцария
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Трактор
2
П1
X
П2

Партнер Овечкина по «Вашингтону» канадец Уилсон подрался на Олимпиаде

Форвард подрался с хоккеистом сборной Франции Пьером Криньоном.

Источник: AP 2024

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Партнер российского нападающего Александра Овечкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» канадец Том Уилсон принял участие в драке в матче олимпийского турнира со сборной Франции.

Инцидент произошел в третьем периоде при счете 10:2 в пользу канадцев. Уилсон подрался с Пьером Криньоном. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.

Ранее по ходу встречи Уилсон забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Канада
10:2
0:0, 0:0, 0:0
Франция
Хоккей, Мужчины, Группа A
15.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Йорик Трей
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
