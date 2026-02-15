Партнер Овечкина по «Вашингтону» канадец Уилсон подрался на Олимпиаде

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Партнер российского нападающего Александра Овечкина по клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» канадец Том Уилсон принял участие в драке в матче олимпийского турнира со сборной Франции.
Инцидент произошел в третьем периоде при счете 10:2 в пользу канадцев. Уилсон подрался с Пьером Криньоном. Оба игрока получили по 27 минут штрафа и были удалены до конца игры.
Ранее по ходу встречи Уилсон забросил шайбу и сделал голевую передачу.
Хоккей, Мужчины, Группа A
15.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Йорик Трей
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше