Начало встречи, несмотря на прогнозируемый результат, вышло захватывающим: к середине первого периода обе команды организовали три гола менее чем за одну минуту. Первым слово взял известный товарищ и одноклубник Александра Овечкина Том Уилсон, в котором звездный россиянин и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ видит будущего капитана в «Вашингтон Кэпиталз». Канадец эффектно сыграл в прыжке на добивании после дальнего броска Дрю Даути. Через 13 секунд после его гола Флоран Дуэ повторил схему и сравнял счет, успешно сыграв на добивании после того, как Джордан Биннингтон отбил шайбу перед собой. Следом канадцы организовали классный контрвыпад два в одного при участии Марка Стоуна и Сидни Кросби, который сделал технично и подключил третьим участником атаки Девона Тэйвза, расстрелявшего вратаря сборной Франции.