Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии в матче Олимпиады

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Источник: AP 2024

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 4:2 обыграла команду Латвии в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Олесен (1-я и 58-я минуты), Миккель Огор (5) и Николай Элерс (17). У проигравших отличились Кристапс Зиле (20) и Эдуард Тралмакс (27).

В первых двух матчах олимпийского хоккейного турнира датчане проиграли командам США (3:6) и Германии (1:3). Сборная Латвии в квартете C ранее обыграла немцев (4:3) и уступила американцам (1:5). В заключительном матче группы сборная США встретится с командой Германии. На данный момент на счету американцев 6 очков, у остальных команд — по 3 очка.

На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.

Матчи раунда плей-офф хоккейного турнира пройдут 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся 18 февраля.

Дания
4:2
0:0, 0:0, 0:0
Латвия
Хоккей, Мужчины, Группа C
15.02.2026, 21:10 (МСК UTC+3)
Fiera Milano Rho
