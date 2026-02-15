Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии в матче Олимпиады

На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.