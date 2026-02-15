Сборная Дании по хоккею обыграла команду Латвии в матче Олимпиады

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Сборная Дании со счетом 4:2 обыграла команду Латвии в матче третьего тура группового этапа олимпийского хоккейного турнира.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Олесен (1-я и 58-я минуты), Миккель Огор (5) и Николай Элерс (17). У проигравших отличились Кристапс Зиле (20) и Эдуард Тралмакс (27).
В первых двух матчах олимпийского хоккейного турнира датчане проиграли командам США (3:6) и Германии (1:3). Сборная Латвии в квартете C ранее обыграла немцев (4:3) и уступила американцам (1:5). В заключительном матче группы сборная США встретится с командой Германии. На данный момент на счету американцев 6 очков, у остальных команд — по 3 очка.
На олимпийском хоккейном турнире 12 команд разделены на 3 группы по 4 сборные. Напрямую в ¼ финала выходят команды, занявшие первые места в группах. Также в четвертьфинал выйдет лучшая сборная из ставших вторыми на групповом этапе. Остальные команды разыграют путевки в ¼ финала в дополнительном раунде. Финал олимпийского турнира пройдет 22 февраля, днем ранее состоится матч за третье место.
Матчи раунда плей-офф хоккейного турнира пройдут 17 февраля. Четвертьфиналы состоятся 18 февраля.
Микаэль Кринц-Гат
Харийс Витолиньш
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит