Фиала пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26

«Лос-Анджелес» объявил, что нападающий Кевин Фиала успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче за сборную Швейцарии в ходе мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Форвард пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.
В ходе операции Фиале были устранены переломы левой голени. Хоккеист отдыхает и чувствует себя хорошо, и вскоре приступит к программе восстановления и реабилитации.
29-летний швейцарец за три минуты до конца игры группового этапа олимпийского турнира с Канадой оказался на льду после силового приема форварда Тома Уилсона у борта. Ему оказали медицинскую помощь и увезли со льда на носилках.
В сезоне-2025/26 в 56 матчах за «Лос-Анджелес» Фиала набрал 41 (18+23) очко.
