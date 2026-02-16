Ричмонд
Фиала пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26

«Лос-Анджелес» объявил, что нападающий Кевин Фиала успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче за сборную Швейцарии в ходе мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Лос-Анджелес» объявил, что нападающий Кевин Фиала успешно перенес операцию после травмы, полученной в матче за сборную Швейцарии в ходе мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Форвард пропустит оставшуюся часть регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26.

Чехия попадет под Канаду, Швеция — под США, а Словакия выйдет в полуфинал? Расклады плей-офф на Олимпиаде.

В ходе операции Фиале были устранены переломы левой голени. Хоккеист отдыхает и чувствует себя хорошо, и вскоре приступит к программе восстановления и реабилитации.

29-летний швейцарец за три минуты до конца игры группового этапа олимпийского турнира с Канадой оказался на льду после силового приема форварда Тома Уилсона у борта. Ему оказали медицинскую помощь и увезли со льда на носилках.

В сезоне-2025/26 в 56 матчах за «Лос-Анджелес» Фиала набрал 41 (18+23) очко.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 9-го дня: результаты соревнований 15 февраля.