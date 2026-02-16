Ричмонд
Фил Эспозито считает неполноценным хоккейный турнир ОИ без России

Сборная России отстранена от выступления на международных турнирах с февраля 2022 года.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Олимпийский хоккейный турнир без сборной России является неполноценным. Такое мнение в интервью ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Эспозито.

Сборная России отстранена от выступления на международных турнирах с февраля 2022 года.

«Говоря о национальных командах, скажу лучше так: это позор, что Российская Федерация не получила право играть на Олимпийском хоккейном турнире в Италии, — сказал Эспозито. — И что бы там кто ни говорил, это неполноценный олимпийский турнир, если Россия в нем не выступает».

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.