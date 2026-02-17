Ричмонд
Американские хоккеистки в пятый раз подряд вышли в финал Олимпиады

Женская сборная США стала первой финалисткой олимпийского хоккейного турнира в Милане.

Источник: Getty Images

В полуфинале американки разгромили шведок со счетом 5:0. Шайбы забросили Кайла Барнс (6-я минута), Тейлор Хиз (30), Эбби Мерфи (36), Кендалл Койн Скофилд (37) и Хейли Скамурра (38).

Сборная США не пропускала шайб с первого матча с чешками (5:1), после чего всухую обыграла финок, швейцарок, канадок (все матчи — 5:0) и итальянок (6:0).

С 1998 года американки только раз не играли в финале Олимпиады — в 2006 году. На их счету две золотые и четыре серебряные медали.

В другом полуфинале позднее в понедельник сыграют команды Канады и Швейцарии.

Финал пройдет 19 февраля.