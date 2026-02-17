Главная проблема европейских топ-сборных на Олимпиаде — не слабые составы, а бездарный менеджмент. Колонка Еронко

Шведы, финны, чехи — у всех проблемы.
Мы пока не видели матчей Канады или США против Швеции или Финляндии. Но вполне себе видели что шведов, что финнов в группе, которую они умудрились проиграть словакам. У словаков в раме Главай, который не первый номер даже в фарм-клубе «Миннесоты», откуда шведы привезли Густафссона и Вальстедта. Словакам, у которых на ведущих ролях в том числе кахаэловцы. Словакам, у которых пять энхаэловцев, три игрока АХЛ и в принципе нет звезд, хоть и есть Слафковски.
Они ничего не выдумывали. Играли как при Крэйге Рэмзи последние восемь лет (он, кстати, на связи с тренерским штабом, и все помощники остались от него). На слабостях соперников, дисциплинированно, с вариативным давлением, но самое главное — понятными идеями комплектования.
Или взять чехов — они, по-хорошему, и швейцарцам в основное должны были проиграть. Но все-таки добрались до овертайма усилиями Нечаса. У вас есть качественные вратари, есть самые настоящие звезды, 11 энхаэловцев, но чем вы их окружаете? По большей части возрастными представителями чемпионата Чехии, который хорошо если пятый по силе в Европе. 40-летнего Червенку еще можно каким-то образом понять, да и то — точно ли вам нужен такой вот игрок в третьем звене? В современном хоккее, предъявляющем самые серьезные требования к скоростным данным, скоростно-силовой выносливости, стыковой выносливости. Ради большинства? Реализацию мы видели.
Забить Франции можно и из чемпионата Чехии, довольно медлительного и в целом возрастного, но на большее вряд ли хватит. И это мы лучшего игрока Экстралиги обсуждаем. Что уж говорить про Седлака, Кундратека, Флека, Каше, которые просто не держат должного уровня соревновательности и тянут команду на дно сами по себе, даже без помощи главного тренера Радима Рулика, а он еще и помогает.
В это самое время в АХЛ играет больше 30 чехов, в абсолютном большинстве своем молодых и прогрессирующих. Легко можно было набрать как минимум звено под незамысловатые роли в боттом-6, а то и больше игроков, причем даже условный Иван Иван, обычный бегунок, полезный в меньшинстве, принес бы куда больше пользы, чем треть нынешнего состава.
Или Ян Мышак — тоже скоростной. А там еще и есть из чего повыбирать в плане пользы в атаке, а не просто скорости: огромный и довольно злой крайний Хмеларж мог бы придать немало вариативности составу в руках хорошего тренера.
Что это, как не бездарность менеджмента? В то время как Канада и США просчитывают все до миллиметра, притом что у них просто невероятный выбор по сравнению с любыми европейскими сборными, выстраивают понятную идентичность и согласно ей собирают состав, подтверждая все аналитическими данными, что исключает субъективизм. А чехи везут в Милан сборную 30+, в принципе, судя по составу, не понимая архетипов игроков, их потенциальных ролей и возможностей на уровне ОИ. Исключительно с надеждой, что Достал все поймает, а Пастрняк с Нечасом что-нибудь придумают. И вполне понятно, что надеждам этим не суждено было сбыться.
Финские игроки хотели видеть Пола Мориса главным тренером на Олимпиаде вместо Антти Пеннанена. И, по данным Helsingin Sanomat, даже общались с двукратным обладателем Кубка Стэнли, причем он был не против. Но против была финская федерация. А так мог быть интереснейший прецедент. И какой показательный.
Возможно, Пеннанен и неплохой тренер, хоть и не убедил в этом на двух последних турнирах. В молодежке у него неплохо получалось, но то молодежка, а чемпионат Финляндии с перспективы Олимпиады с энхаэловцами глупо даже рассматривать как некую конкурентную площадку. И тут мы подходим к еще одной важной вещи, которой балуются все главные европейские сборные, — освобожденный тренер. У него есть только сборная и больше ничего. И это, мягко говоря, сомнительный подход.
Один матч НХЛ полезнее всего Евротура
Сборная собирается только на Евротуры. 12 матчей в год. И то это не совсем сборная, если не считать чешского этапа перед чемпионатом мира, и турнир, как ни крути, носит своеобразный характер. Через команду проходит куча игроков, посмотрели друг на друга и забыли. Все остальное время тренер попросту теряет те навыки, которые могли бы сейчас на Олимпиаде помочь.
Если у Джона Купера каждый божий день новый челлендж, и он то готовится нейтрализовывать Пастрняка, то голова у него болит по Нюландеру и Мэттьюсу, то он думает, кого матчить с Рантаненом и как ограничить угрозу со стороны Хейсканена, то придумывает, как притормозить Куинна Хьюза, то у Пеннанена голова в принципе не болит. Как и у Сама Халлама. И у Радима Рулика. И у Патрика Фишера. И у Владимира Орзага. И у Харольда Крайса.
Они смотрят матчи, причем в основном местных чемпионатов, разговаривают с игроками, делают пометки, и все это совершенно бесполезно для Олимпиады.
Тому же Пеннанену не просто же так задавали вопрос про 15 минут Рантанена против словаков: он в принципе не делал никаких перестановок, просто поставил Микко с Хинтцем, решив, что, раз они из «Далласа», однозначно сыграют. Хотя вместе они выходят редко. И форварду по прозвищу Лось вообще без разницы, с кем играть, чем и пользуется главный тренер «Старз» Глен Галуцен, перебрасывая своего 96-го номера в разные сочетания и используя в двух звеньях, когда это необходимо. Что отлично работает.
Такие вещи решают многое. Купер с Салливаном делают их по щелчку — НХЛ другого не позволяет. У европейских тренеров на решение уходит как минимум один матч.
Проблема не в игроках
Не сказать, что к шведам и финнам есть большие вопросы по составам — разве что точечные. И не сказать, что эти сборные как-то измельчали по сравнению с Олимпиадой в Сочи. Наоборот, и у Швеции, и у Финляндии собрались более талантливые команды. Но вот новых Лундквиста и Раска больше нет. Есть просто средние или ниже среднего вратари. Что, конечно, можно пробовать компенсировать: тот же Биннингтон никакой не зверь даже близко, однако же и тренеры подкачали, и разрыв между Северной Америкой — при серьезно добавивших за 12 лет при помощи USNTDP США — и Европой определенно увеличился. В первую очередь в менеджменте, тренерской мысли, тренерах как таковых, технологиях, аналитике.
Дичайшая конкуренция в НХЛ ведет к прогрессу, заставляет вкладываться в развитие хоккеистов, ведет к повсеместной цифровизации, позволяющей достигать прогнозируемых результатов. А по эту сторону Атлантики и компетенций-то таких нет. Хотя игроки продолжают и продолжают появляться.
Но из них еще нужно суметь выбрать тех, кто точно даст нужный результат, и не смотреть на былые заслуги. Причем выбрать под определенную идентичность, под оптимальную с учетом качеств игроков модель. Затем подобрать под эту модель тренера, за которого эти хоккеисты будут рубиться, как Макдэвид за Купера — раздавая силовые приемы. Разработать плейбук, держа всех игроков в курсе того, что ожидается. И продумать еще огромное количество самых разнообразных вроде бы мелочей, которых в хоккее не бывает. И тогда… Может, и дождемся.