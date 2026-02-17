Главная проблема европейских топ-сборных на Олимпиаде — не слабые составы, а бездарный менеджмент. Колонка Еронко

Не сказать, что к шведам и финнам есть большие вопросы по составам — разве что точечные. И не сказать, что эти сборные как-то измельчали по сравнению с Олимпиадой в Сочи. Наоборот, и у Швеции, и у Финляндии собрались более талантливые команды. Но вот новых Лундквиста и Раска больше нет. Есть просто средние или ниже среднего вратари. Что, конечно, можно пробовать компенсировать: тот же Биннингтон никакой не зверь даже близко, однако же и тренеры подкачали, и разрыв между Северной Америкой — при серьезно добавивших за 12 лет при помощи USNTDP США — и Европой определенно увеличился. В первую очередь в менеджменте, тренерской мысли, тренерах как таковых, технологиях, аналитике.