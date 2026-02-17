Хоккеистки сборной Канады победили Швейцарию и вышли в финал олимпийского турнира

Женская сборная Канады победила команду Швейцарии в полуфинале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 2:1.
У канадок дубль оформила Мари-Филип Пулен, у швейцарок единственную шайбу забросила Рахель Энцлер.
Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане.
В финальном матче сборная Канады сыграет с командой США. Встреча пройдет 19 февраля.
