Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.70
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
0
:
Амур
3
П1
X
П2

Хоккеистки сборной Канады победили Швейцарию и вышли в финал олимпийского турнира

Женская сборная Канады победила команду Швейцарии в полуфинале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 2:1.

Женская сборная Канады победила команду Швейцарии в полуфинале хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии — 2:1.

У канадок дубль оформила Мари-Филип Пулен, у швейцарок единственную шайбу забросила Рахель Энцлер.

Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане.

В финальном матче сборная Канады сыграет с командой США. Встреча пройдет 19 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

16 февр 23:10 Канада — Швейцария 2:1.