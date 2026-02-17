Макар допустил, что уровень Олимпиады-2026 с Овечкиным и Малкиным мог бы быть другим

Защитник сборной Канады Кэйл Макар ответил на вопрос о том, повысился бы уровень хоккейного турнира Олимпиады-2026 в случае участия в нем таких российских хоккеистов, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.
«Да, каждый раз, когда появляются такие потрясающие игроки, как эти, все становится по-другому. Но мы просто сосредоточимся на командах, которые здесь есть, и посмотрим, что будет потом», — приводит ТАСС слова Макара.
Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Милане проходит с 11 по 22 февраля. Сборная России не участвует в нем из-за отстранения, которое длится с весны 2022 года. Российскую команду на олимпийском турнире по хоккею заменила Франция.
