Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.25
П2
27.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
10.75
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.30
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.90
П2
1.61
Хоккей. Мужчины
18:40
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
1.40
X
6.36
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.09
П2
5.30
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Макар допустил, что уровень Олимпиады-2026 с Овечкиным и Малкиным мог бы быть другим

Защитник сборной Канады Кэйл Макар ответил на вопрос о том, повысился бы уровень хоккейного турнира Олимпиады-2026 в случае участия в нем таких российских хоккеистов, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Защитник сборной Канады Кэйл Макар ответил на вопрос о том, повысился бы уровень хоккейного турнира Олимпиады-2026 в случае участия в нем таких российских хоккеистов, как Александр Овечкин и Евгений Малкин.

«Да, каждый раз, когда появляются такие потрясающие игроки, как эти, все становится по-другому. Но мы просто сосредоточимся на командах, которые здесь есть, и посмотрим, что будет потом», — приводит ТАСС слова Макара.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Милане проходит с 11 по 22 февраля. Сборная России не участвует в нем из-за отстранения, которое длится с весны 2022 года. Российскую команду на олимпийском турнире по хоккею заменила Франция.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Крылова стала последней в финале Б на 1000 м, Ефимов сошел в слаломе: онлайн-трансляция Олимпиада 2026 в Милане.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше