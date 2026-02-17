Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ

МИЛАН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует совершить короткий визит в Милан на финальный матч мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр, если в него пробьется сборная Соединенных Штатов, пишет во вторник газета Corriere della Sera.
Предполагается, что поездка не будет включать официальных встреч, обедов, протокольных мероприятий и длительного пребывания в городе.
Итальянские префектура и полиция уже начали предварительную оценку будущих мер безопасности, учитывая недавний визит вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на зимние Олимпийские игры.
Масштаб перекрытий и сопровождения, как отмечает издание, может быть значительным, хотя и ограниченным по времени из-за формата поездки.
Также не исключается, что Трамп может посетить церемонию закрытия Игр в Вероне в воскресенье, добавляется в материале газеты.