Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ

Corriere della Sera: Трамп планирует посетить финал хоккейного турнира в Милане.

Источник: AP 2024

МИЛАН, 17 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует совершить короткий визит в Милан на финальный матч мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр, если в него пробьется сборная Соединенных Штатов, пишет во вторник газета Corriere della Sera.

Предполагается, что поездка не будет включать официальных встреч, обедов, протокольных мероприятий и длительного пребывания в городе.

Итальянские префектура и полиция уже начали предварительную оценку будущих мер безопасности, учитывая недавний визит вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на зимние Олимпийские игры.

Масштаб перекрытий и сопровождения, как отмечает издание, может быть значительным, хотя и ограниченным по времени из-за формата поездки.

Также не исключается, что Трамп может посетить церемонию закрытия Игр в Вероне в воскресенье, добавляется в материале газеты.