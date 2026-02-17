Ричмонд
Сборная Чехии по хоккею обыграла Данию на Олимпиаде и вышла в ¼ финала

Сборная Чехии по хоккею обыграла команду Дании со счетом 3:2 в ⅛ финала на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Мартин Нечас (26-я минута), Давид Кемпф (31), Роман Червенка (32). У проигравших отличились Александр Труэ (29), Ник Олесен (38).

Сборная Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира встретится со сборной Канады.

Ранее в четвертьфинал вышли швейцарцы и немцы, занявшие первые места в своих стыковых матчах. США, Канада, Словакия и Финляндия квалифицировались напрямую, заняв соответствующие места в своих группах.

Матчи ¼ финала пройдут 18 февраля, полуфинала — 20 февраля. Матч за 3-е место состоится 21 февраля, а финал — 22 февраля.

Чехия
3:2
0:0, 3:2, 0:0
Дания
Хоккей, Мужчины, Квалификационный раунд
17.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Радим Рулик
Микаэль Кринц-Гат
Вратари
Лукаш Достал
Фредерик Андерсен
(00:00-58:08)
1-й период
07:06
Ян Рутта
17:54
Оливер Лауридсен
2-й период
24:03
Ларс Эллер
25:39
Мартин Нечас
(Филип Гронек, Роман Червенка)
29:02
Александр Труэ
(Йоаким Бликфельд)
30:15
Давид Кампф
(Ян Рутта, Мартин Нечас)
31:24
Роман Червенка
(Давид Пастрняк)
35:21
Томаш Гертл
37:12
Ник Олесен
(Оскар Мелгор, Йоаким Бликфельд)
3-й период
48:13
Радко Гудас
51:31
Томаш Гертл
Статистика
Чехия
Дания
Штрафное время
8
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Главный судья
Кайл Рехман
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит