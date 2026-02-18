Сборная Канады по хоккею обыграла чехов и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Канады является девятикратным победителем Олимпийских игр. Последний раз команда выигрывала олимпийский хоккейный турнир на Играх 2014 года в Сочи. Чехи единственный раз побеждали на Олимпиаде в 1998 году на Играх в Нагано.