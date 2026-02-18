Ричмонд
Сборная Канады по хоккею обыграла чехов и вышла в полуфинал Олимпиады

Канадцы ушли от поражения, забив за 3 минуты до конца основного времени, и одержали победу в овертайме.

Источник: Reuters

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча прошла в Милане.

В составе победителей шайбы забросили Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33), Ник Сузуки (57), Митч Марнер (62). У чехов отличились Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15), Ондржей Палат (53).

Сборная Канады является девятикратным победителем Олимпийских игр. Последний раз команда выигрывала олимпийский хоккейный турнир на Играх 2014 года в Сочи. Чехи единственный раз побеждали на Олимпиаде в 1998 году на Играх в Нагано.

Соперник сборной Канады определится позднее. Полуфиналы пройдут 20 февраля. Ранее в ½ финала вышла сборная Словакии, обыгравшая немцев со счетом 6:2.

Канада
4:3
1:2, 1:0, 0:0
Б
Чехия
Хоккей, Мужчины, 1/4 финала
18.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Радим Рулик
Вратари
Джордан Биннингтон
Лукаш Достал
1-й период
03:05
Маклин Селебрини
(Коннор Макдэвид)
08:34
Лукаш Седлак
(Роман Червенка, Радко Гудас)
09:58
Ян Рутта
13:49
Маклин Селебрини
14:49
Давид Пастрняк
(Филип Гронек, Роман Червенка)
16:43
Том Уилсон
2-й период
31:24
Михал Кемпни
32:16
Нэйтан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини)
38:48
Радко Гудас
Статистика
Канада
Чехия
Штрафное время
4
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристоффер Хольм
(Швеция)
Главный судья
Крис Руни
(США)
