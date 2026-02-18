Сборная Канады по хоккею обыграла чехов и вышла в полуфинал Олимпиады

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Сборная Канады по хоккею со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Чехии в четвертьфинале олимпийского турнира. Встреча прошла в Милане.
В составе победителей шайбы забросили Маклин Селебрини (4-я минута), Натан Маккиннон (33), Ник Сузуки (57), Митч Марнер (62). У чехов отличились Лукаш Седлак (9), Давид Пастрняк (15), Ондржей Палат (53).
Сборная Канады является девятикратным победителем Олимпийских игр. Последний раз команда выигрывала олимпийский хоккейный турнир на Играх 2014 года в Сочи. Чехи единственный раз побеждали на Олимпиаде в 1998 году на Играх в Нагано.
Соперник сборной Канады определится позднее. Полуфиналы пройдут 20 февраля. Ранее в ½ финала вышла сборная Словакии, обыгравшая немцев со счетом 6:2.
