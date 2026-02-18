Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
1-й период
США
0
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
5.00
П2
4.22
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
6
:
Германия
2
П1
X
П2

Овечкин признался, что не следит за Олимпиадой во время перерыва в НХЛ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он не следит за результатами на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии во время перерыва в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Источник: Reuters

Во вторник Овечкин возобновил тренировки впервые после начала олимпийского перерыва. В занятиях участвовали игроки, не задействованные в национальных олимпийских сборных. В начале олимпийской паузы Овечкин с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.

На вопрос журналистов о том, следит ли он за Олимпийскими играми, россиянин ответил: «Нет». Видео опубликовано на официальной странице «Кэпиталз» в соцсети X.

Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше