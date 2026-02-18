Овечкин признался, что не следит за Олимпиадой во время перерыва в НХЛ

Во вторник Овечкин возобновил тренировки впервые после начала олимпийского перерыва. В занятиях участвовали игроки, не задействованные в национальных олимпийских сборных. В начале олимпийской паузы Овечкин с семьей отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах.
На вопрос журналистов о том, следит ли он за Олимпийскими играми, россиянин ответил: «Нет». Видео опубликовано на официальной странице «Кэпиталз» в соцсети X.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.