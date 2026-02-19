Определились полуфиналисты хоккейного турнира Олимпиады-2026

В среду, 18 февраля, состоялись матчи ¼ финала мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года. В полуфинал вышли сборные США, Канады, Словакии и Финляндии.
Таким образом, согласно принципу перепосева, пары в полуфинале будут следующими: Канада — Финляндия, США — Словакия.
Матчи ½ финала пройдут в пятницу, 20 февраля. Начало игр в 18:40 и в 23:10 по московскому времени.
Финал запланирован на 22 февраля, а матч за 3-е место — на 21-е.
