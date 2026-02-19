Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Амур
2
П1
X
П2

Братья Ткачак назвали фото с Овечкиным и Малкиным в Турине-2006 самым ярким воспоминанием об Олимпиаде

Нападающий сборной США Брэди Ткачак признался, что фотография с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным на Олимпийских играх-2006 является его самым ярким воспоминанием о тех Играх.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной США Брэди Ткачак признался, что фотография с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным на Олимпийских играх-2006 является его самым ярким воспоминанием о тех Играх.

В этом году братья Ткачак впервые выступают на Олимпийских играх, а 20 лет назад они были в Италии в качестве болельщиков, где следили за игрой отца за сборную США.

"Мы носились по всей деревне и буквально пытались сфотографироваться со всеми людьми, которых знали, будь то хоккей или какой-то еще вид спорта. Я помню, у нас была фотография с Сашей Коэн, фигуристкой. Я не знаю, почему это помню. Мы доходили вплоть до конькобежцев и лыжников, бобслеистов и саночников.

У нас есть реально классная фотография с Овечкиным и Малкиным, когда им было по 19 или 20 лет. Она до сих пор висит в обеих наших комнатах в Сент-Луисе. Знаю, что все мы участвуем на Олимпийских играх, но это, наверное, мое самое любимое воспоминание об Олимпийских играх. На самом деле я даже не помню ни одной игры моего отца. Я помню, как был там, развешивал значки и гордо носил наш флаг, но сами игры я даже не помню", — сказал Мэттью Ткачак в интерьвю The Athletic.

«Фотография Ови и Джино — это момент, который мне больше всего запомнился», — добавил Брэди.

США против Швеции в последнем четвертьфинале, десятое золото Клебо: онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше