Тренер сборной Чехии Рулик — о судействе на Олимпиаде: «Такое чувство, что все боятся Канады»

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал работу судей на хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане.
В четвертьфинале, который прошел 18 февраля, чехи в овертайме уступили Канаде со счетом 3:4.
«За такое выступление ребята заслуживали и первоклассную работу судей. То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. У меня такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести противникам, не надо на меня злиться», — приводит Hokej.cz слова Рулика.
Такую Канаду реально победить — чехи не испугались суперзвезд и почти прошли в полуфинал. Не хватило совсем чуть-чуть.
По мнению тренера, судьи, вероятно, боялись, что Давид Пастрняк или Мартин Нечас забьют еще один гол в ворота Канады в большинстве.
В полуфинал Олимпийских игр вышли сборные Канады, Финляндии, США и Словакии. Матчи этой стадии пройдут 20 февраля.
Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.