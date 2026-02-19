Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.38
П2
6.90
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2

Тренер сборной Чехии Рулик — о судействе на Олимпиаде: «Такое чувство, что все боятся Канады»

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал работу судей на хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане.

Главный тренер сборной Чехии Радим Рулик раскритиковал работу судей на хоккейном турнире Олимпийских игр в Милане.

В четвертьфинале, который прошел 18 февраля, чехи в овертайме уступили Канаде со счетом 3:4.

«За такое выступление ребята заслуживали и первоклассную работу судей. То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. У меня такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести противникам, не надо на меня злиться», — приводит Hokej.cz слова Рулика.

Такую Канаду реально победить — чехи не испугались суперзвезд и почти прошли в полуфинал. Не хватило совсем чуть-чуть.

По мнению тренера, судьи, вероятно, боялись, что Давид Пастрняк или Мартин Нечас забьют еще один гол в ворота Канады в большинстве.

В полуфинал Олимпийских игр вышли сборные Канады, Финляндии, США и Словакии. Матчи этой стадии пройдут 20 февраля.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.