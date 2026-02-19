Тренер сборной Чехии Рулик — о судействе на Олимпиаде: «Такое чувство, что все боятся Канады»

«За такое выступление ребята заслуживали и первоклассную работу судей. То, что они с нами делают, для меня неприемлемо. После каждого матча мы отправляем два или три уведомления, где есть явное подтверждение того, что соперник должен был быть удален. У меня такое чувство, что все боятся Канады, боятся случайно что-нибудь свистнуть. Мы противостояли шести противникам, не надо на меня злиться», — приводит Hokej.cz слова Рулика.