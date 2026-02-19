Хьюз — о напряженной концовке матча против Швеции: «Отчаяние зашкаливает»

Защитник сборной США Куинн Хьюз признался, что в концовке четвертьфинального матча Олимпиады-2026 против Швеции (2:1 ОТ) в голову закрадывались сомнения о неблагоприятном для команды исходе.
За 91 секунду до конца основного времени шведы сравняли счет и перевели игру в овертайм, где Хьюз забил гол и принес победу США.
«Думал: “Неужели это конец?”. Но, знаете, у нас в команде много ребят, которые выигрывали здесь, они умеют держать удар. Думаю, именно это вы и видели. Я просто кайфую от того, что нахожусь здесь с ребятами. Неважно, сколько у вас суперзвезд, насколько мастеровита команда. Отчаяние зашкаливает. Люди играют за свои цвета и за страну — вот что мы наблюдаем», — приводит Olympics.com слова Хьюза.
Сборная США вышла в полуфинал хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и сыграет со Словакией. В другом полуфинале Канада встретится с Финляндией. Матчи пройдут 20 февраля.
