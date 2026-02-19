В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады на ОИ

«Мы запросили у IIHF комментарий по поводу пропущенного нарушения численного состава в эпизоде с голом, после которого счет стал 3:2. Представитель организации заявил, что момент был пересмотрен и, по его словам, там действительно была допущена ошибка. В IIHF подчеркнули, что для этого турнира проводился тщательный отбор арбитров и на нем работают лучшие судьи, однако ошибки все же случаются. Представитель добавил, что в данный момент все стороны сосредоточены на оставшейся части турнира», — сообщил Лебрюн.