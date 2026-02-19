Ричмонд
В IIHF признали судейскую ошибку в матче Чехии и Канады на ОИ

В IIHF признали судейскую ошибку с голом чехов в матче ОИ против сборной Канады.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Судейская бригада допустила ошибку в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира между сборными Чехии и Канады, не зафиксировав нарушение численного состава в эпизоде с третьей шайбой чехов, приводит слова представителя Международной федерации хоккея (IIHF) журналист Пьер Лебрюн в соцсети X.

Встреча состоялась в среду и завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 4:3. На 53-й минуте нападающий сборной Чехии Ондржей Палат вывел свою команду вперед, сделав счет 3:2. При этом в момент взятия ворот на льду находились как минимум шесть полевых игроков чешской сборной, однако арбитры не зафиксировали нарушение численного состава. После гола шестеро полевых приняли участие в праздновании на льду.

«Мы запросили у IIHF комментарий по поводу пропущенного нарушения численного состава в эпизоде с голом, после которого счет стал 3:2. Представитель организации заявил, что момент был пересмотрен и, по его словам, там действительно была допущена ошибка. В IIHF подчеркнули, что для этого турнира проводился тщательный отбор арбитров и на нем работают лучшие судьи, однако ошибки все же случаются. Представитель добавил, что в данный момент все стороны сосредоточены на оставшейся части турнира», — сообщил Лебрюн.

В полуфинале сборная Канады 20 февраля сыграет с командой Финляндии.