Новый камбэк от канадцев! Весь матч проигрывали финнам, но дожали их в концовке и вышли в финал Олимпиады

Стартовал второй период, и финны остались в меньшинстве после удаления того же Ахо, который прихватил Тома Уилсона. Но не прошло и минуты, как его партнеры забили в меньшинстве: быстроногий Эрик Хаула убежал один на один и довел преимущество финнов до двух шайб.