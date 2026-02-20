Новый камбэк от канадцев! Весь матч проигрывали финнам, но дожали их в концовке и вышли в финал Олимпиады

Травма опытнейшнего Сидни Кросби в матче с Чехией стала центральной темой для всей Канады перед полуфиналом с финнами. Центрфорвард пострадал от защитника чехов Радко Гудаса, который в одном эпизоде умудрился дважды уронить его на лед и вынес Кросби голеностоп.
«Сидни проходит МРТ для определения степени тяжести травмы», — рассказал инсайдер телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман, но надежды на быстрое восстановление не оправдались.
Кросби не был заявлен на полуфинал, что стало серьезной потерей для Канады. В четырех предыдущих матчах Сидни набрал 6 (2+4) очков и был настоящим лидером команды.
«Участие Кросби в финале или матче за бронзу не исключено», — сказал главный тренер канадцев Джон Купер, но это мало кого успокоило.
На полуфинал команду в роли капитана вывел Коннор Макдэвид, но вряд ли этот дебют доставил канадскому гению удовольствие. Финны в этом матче вышли на лед умирать и бились изо всех сил, что будто стало неожиданностью для канадцев.
Колючая и быстрая сборная Суоми, вышедшая с сумасшедшим настроем на главного фаворита турнира, прилично удивила канадцев. «Кленовые» оказались не готовы к такому сопротивлению и на протяжении первой трети матча привыкали к тому, какие скорости демонстрирует соперник. За три минуты до первого перерыва это вылилось в забитый гол Микко Рантанена, который точно зарядил в дальнюю девятку после выигранного Себастьяном Ахо вбрасывания.
Стартовал второй период, и финны остались в меньшинстве после удаления того же Ахо, который прихватил Тома Уилсона. Но не прошло и минуты, как его партнеры забили в меньшинстве: быстроногий Эрик Хаула убежал один на один и довел преимущество финнов до двух шайб.
Казалось, что канадцы сломлены, но это было лишь временное затишье от подопечных Джона Купера. Они принялись давить так, что вся мощь обрушилась на ворота Юусе Сароса, и выдержать это давление европейцы оказались не в силах.
Сначала Сэм Райнхарт по теннисному подправил дальний наброс от Кэйла Макара и отквитал один гол. Затем Ши Теодор засадил издалека прямо в ближнюю девятку — 2:2.
Любая другая сборная, сумев спастись, в такой ситуации успокоилась бы. Но канадцы увидели, что финская команда дрогнула, и смогли дожать соперника. Удаление Нико Микколы за две минуты до конца третьего периода стало для Суоми роковым: лазерный бросок Нэйтана Маккинона в касание в притирку со штангой принес Канаде такую желанную победу.
Ни запрос Антти Пеннанен на положение вне игры, ни оставшиеся секунды ничего не изменили. Канада вышла в финал, хотя по игре финская команда смотрелась как минимум не хуже. А до овертайма ей не хватило всего 36 секунд.
Максим Замятин