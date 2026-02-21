Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада — Финляндия

В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.
«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», — написал Селянне в соцсети Х.
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.
Джон Купер
Антти Пеннанен
Джордан Биннингтон
Юусе Сарос
09:51
Командный штраф
16:52
Сэм Беннетт
16:55
Микко Рантанен
(Себастьян Ахо)
23:03
Себастьян Ахо
23:26
Эрик Хаула
(Джоэль Армиа)
30:34
Сэм Райнхарт
(Кэйл Макар, Коннор Макдэвид)
33:35
Командный штраф
50:34
Ши Теодор
(Трэвис Санхейм, Том Уилсон)
57:25
Нико Миккола
59:24
Нэйтан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини)
59:24
Командный штраф
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит