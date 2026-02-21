Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада — Финляндия

В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.