Селянне раскритиковал судейство полуфинала Олимпиады Канада — Финляндия

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Член Зала хоккейной славы финн Теему Селянне назвал смешным судейство полуфинала олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады и заявил, что обыграть хоккеистов и арбитров в одном матче невозможно.

Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале олимпийского турнира в Италии, уступая 0:2 по ходу встречи. В концовке матча за игру высоко поднятой клюшкой с площадки был удален защитник сборной Финляндии Нико Миккола, за секунду до его возвращения на площадку финны пропустили шайбу, которая стала решающей.

«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в одном матче, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», — написал Селянне в соцсети Х.

Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.

Канада
3:2
0:1, 1:1, 2:0
Финляндия
Хоккей, Мужчины, 1/2 финала
20.02.2026, 18:40 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Антти Пеннанен
Вратари
Джордан Биннингтон
Юусе Сарос
1-й период
09:51
Командный штраф
16:52
Сэм Беннетт
16:55
Микко Рантанен
(Себастьян Ахо)
2-й период
23:03
Себастьян Ахо
23:26
Эрик Хаула
(Джоэль Армиа)
30:34
Сэм Райнхарт
(Кэйл Макар, Коннор Макдэвид)
33:35
Командный штраф
3-й период
50:34
Ши Теодор
(Трэвис Санхейм, Том Уилсон)
57:25
Нико Миккола
59:24
Нэйтан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Маклин Селебрини)
59:24
Командный штраф
Статистика
Канада
Финляндия
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Фурлатт
(Канада)
Главный судья
Дэн О`Рурк
(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит