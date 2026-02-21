Салливан: «Сборная США продолжает расти на Олимпиаде»

Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал победу над Словакией (6:2) в матче ½ финала мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026.
«Было здорово видеть, как мы быстро начали матчи. Думаю, что это было важно. Наша команда продолжает двигаться вперед и расти, и это действительно интересная команда с индивидуальностями, которую интересно тренировать», — приводит пресс-служба сборной США слова Салливана.
США вышли в финал турнира, где 22 февраля сыграют с Канадой. Словакия встретится 21 февраля с Финляндией в матче за бронзовые медали.
Конец словацкой сказки. США — в финале Олимпиады.
