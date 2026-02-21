Салливан: «Сборная США продолжает расти на Олимпиаде»

«Было здорово видеть, как мы быстро начали матчи. Думаю, что это было важно. Наша команда продолжает двигаться вперед и расти, и это действительно интересная команда с индивидуальностями, которую интересно тренировать», — приводит пресс-служба сборной США слова Салливана.