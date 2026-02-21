Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Салливан: «Сборная США продолжает расти на Олимпиаде»

Главный тренер сборной США Майк Салливан прокомментировал победу над Словакией (6:2) в матче ½ финала мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

«Было здорово видеть, как мы быстро начали матчи. Думаю, что это было важно. Наша команда продолжает двигаться вперед и расти, и это действительно интересная команда с индивидуальностями, которую интересно тренировать», — приводит пресс-служба сборной США слова Салливана.

США вышли в финал турнира, где 22 февраля сыграют с Канадой. Словакия встретится 21 февраля с Финляндией в матче за бронзовые медали.

Конец словацкой сказки. США — в финале Олимпиады.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.