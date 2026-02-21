Ричмонд
Куинн Хьюз — о матче США — Словакия: «Это определенно была одна из наших самых сильных игр»

Защитник сборной США Куинн Хьюз прокомментировал победу над сборной Словакии (6:2) в полуфинале мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Это определенно была одна из наших самых сильных игр. По большей части мы играли действительно хорошо. В третьем периоде немного расслабились, но счет был 5:0, и ты хочешь уйти с площадки без проблем и чувствовать себя хорошо перед следующей игрой», — цитирует 26-летнего американца ESPN.

Конец словацкой сказки. США — в финале Олимпиады.

В финале сборная США 22 февраля сыграет с командой Канады. Словакия в матче за третье место 21 февраля встретится с Финляндией.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада-2026 в Милане: результаты соревнований, медали и итоги 14-го дня.